Genova. E’ stato inseguito dai carabinieri di Sestri ponente mentre guidava uno scooter senza targa e senza aver preso la patente.

Poi ha provato a scappare a piedi e una volta raggiunto ha dato una cascata in faccia a uno dei militari. Protagonista un 18enne di Sestri ponente.

Foto 2 di 2



I fatti risalgono a ieri nelle vie adiacenti a via Ciro Menotti.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 7 cm. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale., lesioni, porto abusivo di arma, guida senza patente e false generalità.

Il ragazzino è stato messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla proprietà del motociclo.