Acquistare auto usate: cosa controllare e quando conviene

Non sai cosa controllare prima di acquistare un’automobile usata? Sei indeciso se comprare o procedere con il noleggio di un’auto usata ? In questo articolo ti spiegheremo perché l’acquisto di un veicolo usato è conveniente, cosa cambia da un noleggio e qual è la migliore soluzione in base alle tue esigenze.

Comprare un veicolo a quattro ruote già utilizzato può avere i suoi vantaggi e svantaggi. In questa guida mostreremo tutte le sfaccettature, a chi conviene e soprattutto quali sono le reali considerazioni finali da tenere in mente prima che tu possa decidere in maniera affrettata e irrazionale.

Meglio il noleggio o l’acquisto di un’auto usata? Il confronto

Ti chiedi se è meglio il noleggio o l’acquisto di un’auto usata? Per poter chiarire ogni dubbio, abbiamo preferito riassumere le differenze in questa semplice tabella.

Noleggio auto usata Acquisto auto usata Stipula del contratto che tutela l’affittuario in caso di malfunzionamento In caso di danni non potrai chiedere alcun risarcimento Previo canone mensile vi è incluso: assicurazione, bollo auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale Dovrai pagare tutto a tuo spese Al termine del contratto potrai cambiare vettura qualora lo volessi Dovrai continuare a mantenere la stessa auto fino a che non la rivenderai

Come vedi il noleggio di un’auto usata sembrerebbe avere più vantaggi rispetto all’acquisto. In verità va valutato caso per caso, in quanto soggettivamente c’è pur sempre qualcosa che potrebbe apparire conveniente o sconveniente ad un individuo piuttosto che ad un altro.

A togliere ogni perplessità resta da fare il calcolo della convenienza simulando sia un acquisto che il noleggio della stessa vettura usata. A fine conteggio, quello che dovrai fare è confrontare ciò in base alle tue esigenze personali.

Se ad esempio fossi un guidatore assiduo per motivi di lavoro o semplicemente per vacanze girassi in auto, sicuramente ti consiglieremmo di optare per il NLT grazie alla quale potrai:

Cambiare veicolo dopo la scadenza con uno più nuovo;

dopo la scadenza con uno più nuovo; Non dovrai aver paura di perdere il valore dell’auto usata;

usata; Smettere di pensare alla burocrazia: assicurazione, bollo, assistenza stradale e manutenzioni vengono incluse nel canone mensile.

Cosa controllare prima di comprare o noleggiare un’auto usata

Prima di portare a termine l’acquisto o il noleggio di un’auto usata sarebbe meglio sapere cosa controllare per evitare che il veicolo possa comportare problemi. Ecco qualche consiglio al riguardo:

Controlla la spia dei freni e verifica se dovesse segnalare malfunzionamenti;

e verifica se dovesse segnalare malfunzionamenti; Controlla la trasmissione con il suono: se fosse forte e vibrante durante una accelerazione la sua condizione non sarebbe ottimale;

con il se fosse forte e vibrante durante una accelerazione la sua condizione non sarebbe ottimale; Controlla il motore odorando l’olio.

odorando l’olio. Fai un test sulla batteria tramite il motorino di avviamento. Leggendo il voltmetro comprenderai le sue condizioni: se il voltaggio fosse meno di 12 volt significa che è ossidata;

sulla tramite il motorino di avviamento. Leggendo il voltmetro comprenderai le sue condizioni: se il voltaggio fosse meno di 12 volt significa che è ossidata; Assicurati che il veicolo non abbia alcun fermo amministrativo o abbia multe che ne impediscano la circolazione;

o abbia che ne impediscano la circolazione; Accendi tutte le luci ;

tutte le ; Le sospensioni sono a posto? Se l’auto dovesse cigolare o sbandare durante le sterzate o tremare/oscillare, significa che hanno bisogno di revisione;

sono a posto? Se l’auto dovesse cigolare o sbandare durante le sterzate o tremare/oscillare, significa che hanno bisogno di revisione; Prova le gomme su strada ed individua la possibile usura degli pneumatici.

Perché ti conviene comprare un’auto usata?

Se il noleggio dell’auto usata non facesse al caso tuo, conviene comprare un veicolo nonostante non sia nuovo. I vantaggi dietro tale scelta sono molteplici:

Risparmio : se il veicolo è in condizioni buone (meglio ancora ottimali), potresti spendere molti meno soldi rispetto all’acquisto di una nuova vettura.

: se il veicolo è in condizioni buone (meglio ancora ottimali), potresti spendere molti meno soldi rispetto all’acquisto di una nuova vettura. La svalutazione: un’auto già utilizzata avrà perso il suo valore negli anni (dipende quanti ne ha). Una macchina nuova è sicuro che venga svalutata in un breve lasso di tempo.

Non di meno, se il vecchio proprietario fosse sincero potrebbe dirti tutti i pregi e difetti secondo la sua esperienza. Chiaramente comprare un’auto usata comporta diverse insidie e richiede un maggior controllo. L’ideale sarebbe quello di portare con te un meccanico di fiducia per farla controllare.

Hai ancora dubbi su come acquistare auto usate, cosa controllare e quando conviene? Se volessi esporre delle domande, commenta l’articolo e saremo lieti di aiutarti.