A10 riaperta verso Genova dopo l’incidente mortale, traffico ancora bloccato verso Ponente

Genova. È stato riaperto il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto in direzione Levante dopo l’incidente mortale tra un’auto e un tir avvenuto nel primo pomeriggio.

Lo stesso tratto resta invece chiuso in direzione di Savona. Era infatti prevista per questa sera – con orario 22-6 – la chiusura della A10 tra Genova Aeroporto e Arenzano verso Savona per programmate attività di manutenzione in alcune gallerie della tratta. Pertanto la precedente chiusura fino a Genova Pra’ è stata estesa ad Arenzano per lavori con riapertura prevista alle ore 6 di domattina.

Anche per questo si registrano fino a tarda sera pesanti disagi al traffico sull’Aurelia in direzione Ponente.