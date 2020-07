Varazze. L’immagine è impressionante e mostra un blocco di cemento gigantesco che invade la carreggiata dell’autostrada A10. Fortunatamente le conseguenze non sono state tragiche. Nuovo incidente stradale e nuovi disagi, però, oltre agli ormai consueti cantieri che minano e “azzoppano” quotidianamente la viabilità.

Il sinistro si è verificato intorno alle 12,30, in zona Varazze, in direzione Genova, nei pressi del viadotto Teiro. L’autista di un camion, per cause ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che si è letteralmente schiantato contro il guard rail.

Foto 3 di 3





Impatto decisamente violento, al punto da aprire letteralmente il mezzo, che ha perso il proprio carico sulla carreggiata. Si trattava di blocchi di cemento di notevoli dimensioni (in foto, tratta dal gruppo Fb “Viabilità Genova”).

Disagi e rallentamenti nell’immediato sul tratto. Mentre l’ambulanza della croce verde di Albisola ha trasportato il conducente ferito in ospedale, in codice giallo, i vigili del fuoco si sono occupati della rimozione dei blocchi e della messa in sicurezza della zona interessata dall’incidente.

Nonostante il disagio, comunque, il traffico sembra aver ripreso a scorrere abbastanza regolarmente, lavori permettendo.