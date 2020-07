A Valletta Cambiaso al via i Campionati regionali junior

Genova. Scattano domani, venerdì 10 luglio, i campionati regionali giovanili della stagione 2020 abbinati alla terza edizione del Memorial Gianpaolo Bigi, storico maestro di Valletta Cambiaso Asd che ha formato diverse generazioni di tennisti e ha sempre stimolato il connubio tra ragazzi e tennis.

Saranno 241 i partecipanti divisi nelle categoria Under 10 maschile (24 iscritti) e femminile (10), Under 11 maschile (14) e femminile (14), Under 12 maschile (18) e femminile (17), Under 13 maschile (23) e femminile (14), Under 14 maschile (26) e femminile (11), Under 16 maschile (23) e femminile (47).

Il Torneo rappresenta la prova di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili che si svolgeranno la prima settimana di settembre, unitamente alla prova di Campionato regionale coinvolgente anche gli atleti già qualificati di diritto ai Nazionali per meriti di classifica o per aver vestito la maglia azzurra nelle stagione.

L’evento, sotto l’egida della FIT Liguria, si svolgerà sui campi dell’ ASD Valletta Cambiaso (sede di semifinali e finali) unitamente a quelli di Palme Sport Club e la Nuova Valletta che metterà a disposizione il Centrale “Beppe Croce”.

I tabelloni saranno pubblicati sul sito di Valletta Cambiaso ASD, insieme agli orari di gioco del giorno successivo, ogni sera. Spazio Genova, sponsor Valletta Cambiaso ASD, sostiene l’evento e premierà i primi classificati di tutte le categorie.

Il Torneo sarà diretto da Valeria Cabiati. Giudice Arbitro Roberto Salvatore coadiuvato da Angelo Donato.