A tu per tu con l’ex attaccante Rosario Granvillano

A tu per tu con Rosario Granvillano, responsabile del settore di base della scuola calcio del Carrù. Ex calciatore, ha giocato nel ruolo di attaccante con le maglie di Molassana Boero, Sestrese, Sestri Levante, Pontedecimo, Corniglianese Zagara, Bogliasco D’Albertis, CulmvPolis, Amicizia Lagaccio, Albissola, Genova Calcio, Little Club G. Mora.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Rosario Granvillano L'ex talento del calcio genovese racconta la sua vita calcistica, compresa la sua esperienza al Manchester City

Granvillano, classe 1983, ci parla del suo modo di vivere il calcio e ci racconta numerosi aneddoti della sua lunga carriera.