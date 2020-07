A tu per tu con il preparatore atletico Andrea Mercurio

A tu per tu con Andrea Mercurio, preparatore atletico che nell’ultima stagione sportiva ha lavorato con l’Under della Sampdoria di mister Alessi. Mercurio, in passato, ha svolto questo ruolo per Molassana Boero e Albissola.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Andrea Mercurio Il preparatore atletico, che nella stagione conclusa era nello staff tecnico degli Under 15 Nazionali della Sampdoria, ci racconta il calcio e la favola, tramutata in realtà, dell'Albissola Publiée par IVG.it Sport sur Vendredi 10 juillet 2020

Andrea Mercurio ci parla del suo modo di lavorare, ci rivela alcuni segreti relativi alla preparazione, in particolare dando alcuni suggerimenti su come impostare le attività di ripresa dopo il lungo stop dei mesi recenti. In trasmissione interviene Fabio Fossati, allenatore che aveva lavorato con Mercurio nel periodo trascorso all’Albissola.