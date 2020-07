A tu per tu con Enrico Valmati e Luca Fioretti, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Borzoli. Valmati, dai 18 ai 24 anni di età, è stato il responsabile della scuola calcio del Castelletto Solferino, poi San Bernardino Solferino. Nel 2018/2019 ha guidato il San Bernardino Solferino in Prima Categoria.

Fioretti, dopo un’esperienza di allenatore nell’Aics col Tortuga, ha condotto il San Bernardino Solferino in Prima Categoria al fianco di Valmati, per poi passare insieme a lui al Borzoli.

Parliamo di Sport: a tu per tu con mister Enrico Valmati Il giovane tecnico, che ha portato il Borzoli in Promozione vincendo 21 gare consecutive, ci racconta le emozioni del suo calcio

Valmati, classe 1993, e Fioretti, classe 1983, ci parlano della stagione appena conclusa e delle prospettive future con la squadra gialloblù, oltre che del loro modo di lavorare fianco a fianco.