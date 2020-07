Sarà la Liguria, e per la precisione Santa Margherita, la sede del primo evento multisport 2020. Si tratta dei Migames, ovvero un gigantesco tour sportivo che toccherà diverse località della Penisola proponendo diversi sport di contatto, tornati ad essere finalmente praticabili. Calcio a 5, basket 3vs3 e beach volley 4vs4.

Si comincerà il 12 agosto per terminare il 16 dello stesso mese con le finalissime che si svolgeranno dal 21 al 23 agosto fra i vincitori dei Mi Gamesi di Santa e le migliori 7 squadre di tutte le precedenti edizioni. Inizialmente il tour sarebbe dovuto partire da Milano per poi toccare Roma, Parma, Genova e Legnano Sabbiadoro, ma il Covid ha cancellato tutto lasciando nelle mani di Santa Margherita l’intera manifestazione.

In ottemperanza a quanto richiesto dai protocolli di sicurezza, agli atleti sarà misurata la temperatura, verranno registrati per nome e cognome prima di accedere alle competizioni e dovranno evitare il più possibile assembramenti. «Gli sport di squadra ci insegnano a guardare in un’unica direzione, a lavorare tutti per uno stesso obiettivo senza mai abbattersi. – dice Davide Ardizzone, fondatore dei Mi Games -Abbiamo saputo fin dal primo momento del lockdown che Mi Games quest’anno sarebbe stato diverso dagli altri anni, ma non abbiamo mai smesso di credere nella sua straordinaria forza. E chi ci crede è già a metà dell’opera. La meticolosa pianificazione dell’evento ha fatto il resto. Così eccoci oggi: impazienti di fischiare il calcio d’inizio. Certi che, mai come quest’anno, lo sport saprà essere veicolo di valori positivi, nonché incredibile fonte di energia» – dichiara Davide Ardizzone, CEO e Founder di Mi Games.

«Santa Margherita Ligure crede molto nello sport come veicolo di insegnamento ai giovani di valori importanti come la lealtà l’impegno e lo stare insieme e crede nello sport anche come volano per il turismo. Per questo abbiamo sposato fin dall’inizio il progetto dei Mi Games che ringrazio per aver scelto Santa Margherita Ligure quale unica data del 2020» aggiunge Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure.