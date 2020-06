Voltri, sversamento chimico in via Lemerle: camion perde tanica di acido cloridrico

Genova. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lemerle, nell’immediato entroterra di Voltri, per lo sversamento di un prodotto chimico. Un camion aveva perso infatti una tanica da 20 litri di acido cloridrico, che si è rotto all’impatto col suolo.

I vigili del fuoco di Multedo hanno prontamente arginato lo sversamento con del materiale assorbente, mentre dalla sede centrale arrivava il mezzo attrezzato per gli interventi di tipo NBCR (Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radioattivo).

Grazie all’impiego di ulteriore assorbente è stato così evitato l’inquinamento delle fognature. L’acido cloridrico, oltre a essere abbastanza corrosivo se concentrato può causare gravi ustioni per contatto con la pelle. Può formare vapori acidi fortemente corrosivi sui tessuti e in grado di provocare danni all’apparato respiratorio, agli occhi, alla pelle e all’apparato digerente.