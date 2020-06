Viabilità, pubblicato il bando per completare la nuova strada di sponda destra del Polcevera

Genova. È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dell’ultimo lotto della nuova strada di sponda destra del torrente Polcevera. Lo rende noto Sviluppo Genova, che riveste il ruolo di stazione appaltante.

Si tratterà in sostanza di completare via della Superba, aperta dopo l’emergenza ponte Morandi per offrire un collegamento più rapido alla Valpolcevera. Già oggi, al termine di via Tea Benedetti (la continuazione di via 30 Giugno) si può proseguire verso il mare per innestarsi alla rotatoria di via San Giovanni d’Acri a Cornigliano e imboccare la strada Guido Rossa in entrambe le direzioni.

Con il terzo lotto verrà eliminata la curva all’altezza di villa Bombrini per creare un rettilineo. I lavori, di durata pari a 18 mesi, comprenderanno anche il rifacimento dell’argine destro del torrente e, unitamente all’analogo intervento in sponda sinistra (il cui appalto è in fase di aggiudicazione), porteranno alla messa in sicurezza idraulica di tutte le aree alla foce del Polcevera.

L’opera ha un valore di circa 6 milioni di euro ed è finanziata da Anas tramite Società per Cornigliano.