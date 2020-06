Genova. Code, rallentamenti e chilometri a passo d’uomo. Questa la sintesi della giornata, ancora da chiudersi, sulla A26, l’autostrada genovese tra tutte ad oggi la più interessata da cantieri e cambi di carreggiata.

Tutto come previsto, quindi, nel primo giorno di riapertura dei confini regionali: aumentato il traffico verso il capoluogo genovese, sia di mezzi pesanti che di vetture private, come quello dei pendolari in direzione opposta.

Foto 2 di 2



I tratti più critici sono la connessione con la A10, in entrambe le direttrici, e i vari scambi di carreggiata all’altezza delle gallerie in zona Turchino. La tratta è diventata gratuita da qualche giorno sia per chi viaggia all’interno della tratta genovese, sia per chi è in transito.

Domani, però, potrebbe essere peggio, se possibile: con l’allerta meteo, infatti, è prevista la chiusura della provinciale del Turchino all’altezza della frana di Gnocchetto, considerata ancora in situazione critica e a rischio: l’unico collegamento con tra Piemonte e Liguria nella direttrice della Valle Stura, quindi, sarà l’autostrada, con tutti i prevedibili disagi del caso.