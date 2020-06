Viabilità, giornata da bollino nero per il rientro: code in A10 e rallentamenti su A12

Genova. Che oggi fosse una giornata a rischio per il traffico autostradale era cosa nota: il primo fine settimana d’estate e di bel tempo hanno portato in Liguria migliaia di turisti e con loro anche una ulteriore congestione per le già sofferenti autostrade genovesi.

Da metà pomeriggio (circa dalle 16) sulla A10 si sono formati diversi chilometri di code tra Arenzano è il bivio con la A26, superato il quale il traffico torna ad essere regolare ancorché sostenuto e a rischio per la serata vista la limitazione ad una sola corsia.

Rallentamenti anche sulla A12, dove sussistono scambi di carreggiata per lunghi tratti, e per chi viaggia il direzione Genova si stanno verificando rallentamenti nei pressi dello svincolo con la A7 in direzione Milano.

Al momento (16,30) sulla A26 si viaggia in maniera regolare, ma le note restrizioni di carreggiata potrebbero complicare la situazione, come di consueto.