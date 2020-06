Genova. La domenica e il fine settimana, come previsto, sono stati caratterizzati da disagi e code sulle nostra autostrade, alle prese con numerosi cantieri di manutenzione di gallerie e viadotti.

Al momento, nella fase del rientro, si segnalano code in A10, verso Genova, tra Varazze e Cogoleto, rallentamenti prima del bivio con la A26 e tra i caselli urbani di Pra’, Pegli e Sestri. Questa sera sarà aperto il casello di Genova Est, sia in entrata che in uscita, al contrario di quanto programmato nei giorni scorsi.

A pesare particolarmente sulla viabilità odierna le condizioni meteo particolarmente sfavorevoli e la presenza dei mezzi pesanti in circolazione in deroga, oltre ovviamente ai disagi legati ai lavori in corso.