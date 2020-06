Viabilità autostrade, su A26 riaperto tratto Masone – A10 dopo lavori al by pass

Genova. Sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto poco dopo le 7.00 il tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10, in direzione di Genova, chiuso per lavori alle 22.00 circa di ieri sera.

Tra le attività in programma anche alcuni interventi propedeutici al miglioramento delle condizioni di viabilità in corrispondenza del by pass al km 3+200 per terminare i quali è stato necessario rinviare di circa un’ora la riapertura del tratto dove al momento la circolazione risulta regolare.

Questa sera sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi alle barriere antirumore, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:30 di martedì 2 alle 5:30 di mercoledì 3 giugno;

-nelle due notti consecutive di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 21:30-5:30.

in alternativa, si potrà entrare alla stazione di Genova Pra’.

Sempre in serata sulla A12 Genova-Sestri Levante, per interventi di manutenzione nelle gallerie, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di martedì 2 e mercoledì 3 giugno, con orario 22:00-6:00;

-nelle due notti consecutive di sabato 6 e domenica 7 giugno, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12 o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.