Viabilità, a novembre i tutor sulla Guido Rossa. Entro luglio quattro nuovi ‘semafori intelligenti’

Genova. Arriverà a novembre l’atteso tutor per la Guido Rossa, la grande strada a scorrimento veloce che collega Sampierdarena con Cornigliano e Sestri Ponente, diventata insieme a Lungomare Canepa la “Gronda a Mare” di Genova.

La conferma arriva dall’assessore Garassino: l’annuncio della loro installazione era arrivato lo scorso febbraio, ma non si aveva ancora una tabella di marcia. Il tutor sarà come quello della sopraelevata, che da quando è attivo ha praticamente azzerato gli incidenti mortali.

Nel frattempo si sta lavorando per quattro nuovi “semafori intelligenti”, che saranno operativi tra giugno e luglio: secondo quanto comunicato dall’amministrazione civica gli impianti capaci di registrare il superamento delle linee di stop saranno operativi in viale Brigate Partigiane angolo corso Aurelio Saffi, in corso Gastaldi, all’altezza di via Barrili e via Corridoni, in via Cavallotti all’intersezione con via Caprera e via Orsini e infine in via Cantore all’incrocio con via San Bartolomeo del Fossato.