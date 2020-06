Via Tolemaide, rapinatore in fuga provoca maxi incidente: fermato dalla polizia

Genova. Rapina con maxi incidente questo pomeriggio a Genova.

Un uomo con il volto travisato dopo essere entrato nel negozio Abitare arredamenti di corso Europa ha afferrato un flessibile e ha cominciato a colpire gli scaffali distruggendo un pannello in plexiglass e facendosi consegnare l’incasso ammontante a circa 300 euro.

È salito poi su un furgone del negozio e si è dato alla fuga. All’altezza di via Tolemaide ad attenderlo c’erano però le volanti della polizia: per tentare di proseguire la sua fuga il rapinatore ha provocato un incidente che ha coinvolto 7 veicoli e un autobus. Non ci sono feriti gravi.

Protagonista della rapina un italiano di 33 anni che si trova in stato di fermo in Questura.