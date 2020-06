Genova. Hanno cercato di far saltare in aria lo sportello del bancomat della Banca Cesare Ponti, una private banking del gruppo Carige in via Pisa nel quartiere di Albaro per rubare i soldi all’interno.

Il colpo è stato sventato per un soffio all’alba di questa mattina, quando alcuni passati hanno notato una bombola del gas davanti al bancomat che si trova all’altezza dell’incrocio con via Giordano Bruno.

di 10 Galleria fotografica Sventato furto al bancomat di via Pisa









La bombola di gpl era collegata con un tubo di plastica al bancomat. La tecnica è nota come il sistema della ‘marmotta’: l’obiettivo è saturare lo sportello per farlo poi saltare in aria. Di solito questo tipo di colpi viene messo a segno in piena notte per cui non è escluso che i banditi siano stati disturbati e si siano dati alla fuga prima del tempo.

La strada è rimasta chiusa per alcune ore: sul posto sono intervenuti gli artificieri e dei vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale.

Una volta disinnescato l’ordigno ora le indagini sono affidate alla squadra mobile guidata dal dirigente Stefano Signoretti alla ricerca di elementi utili alle indagini a cominciare dalle telecamere dello stesso sportello e a quelle della zona.