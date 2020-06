Via libera da oggi a traghetti e voli per la Sardegna: nuovo decreto del Mit, fine delle limitazioni

Genova. Sono durate tre giorni soltanto le limitazioni imposte dal ministero delle infrastrutture sui collegamenti marittimi e aerei per la Sardegna.

Avrebbero dovuto durare fino al 12 giugno ma ieri un nuovo decreto del ministro Paola De Micheli, ha deciso la riapertura totale dei collegamenti, che da oggi non sono più limitati alla cosiddetta continuità territoriale.

“A decorrere dal 5 giugno 2020 sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa” si legge all’articolo 1 del decreto.

Una boccata d’ossigeno per gli operatori, soprattutto quelli marittimi. Fino ad oggi infatti potevano viaggiare solo i traghetti di Tirrenia e non quelli di Gnv, Moby e Sardinia Ferries.