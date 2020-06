Via Fereggiano, perde il controllo del mezzo e si schianta sulle auto in sosta: grave uomo di 40 anni

Genova. Un grave incidente è avvenuto la scorsa notte in via Fereggiano, a Marassi, dove un uomo ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava schiantandosi su altre auto in sosta.

L’incidente è avvenuto intorno alle due: l’uomo, un quarantenne genovese ha riportato nell’impatto traumi abbastanza gravi, tanto da dover essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova, senza però aver mai perso conoscenza.

Sul posto, oltre i soccorsi, anche gli uomini della polizia locale del reparto infortunistica che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.