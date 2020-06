Via della Maddalena: fa resistenza ai controlli e riprende i carabinieri con il cellulare: denunciata

Genova. Una cittadina colombiana di 26 anni è stata denunciata ieri notte dai carabinieri della stazione della Maddalena.

La 26 enne, in stato di ebbrezza, si trovava ferma in piazza della Maddalena, insieme ad alcuni connazionali e si è opposta al controllo utilizzando il cellulare per riprendere i controlli stessi.

Sempre nella stessa zona sono stati sanzionati per ubriachezza tre cittadini ecuadoriani e un marocchino di età compresa tra 25 e 38 anni.

Inoltre, alla 26enne denunciata e un ecuadoriano della stessa età i carabinieri hoanno notificato il provvedimento di allontanamento dal centro storico genovese.