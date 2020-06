Genova. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno voce” scandiscono le donne del collettivo femminista ‘Non una di meno’ che questa mattina hanno manifestato davanti al tribunale di Genova. Si sono unite in una catena umana per chiedere “Verità per Martina, giustizia per tutte”.

Il riferimento è a Martina Rossi, la ventenne genovese precipitata da un balcone di un hotel di Palma di Maiorca nell’agosto 2011. In primo grado due giovani di Arezzo erano stati condannati per tentata violenza sessuale e per morte come conseguenza di altro reato, ma la corte di appello di Firenze ha recentemente ribaltato la sentenza assolvendoli.

“Oggi siamo in piazza per ricordare Martina e tutte quelle donne che subiscono violenza e non vengono credute – spiega Simona Pittaluga del collettivo Non una di meno – che in questo modo subiscono una seconda violenza quella dei tribunali. Purtroppo Martina non è nemmeno più qui per raccontarla”. Analoghe manifestazioni per Martina si sono svolte davanti al tribunale di Imperia e a Firenze.