Un nuovo allenatore per il Molassana Boero: Giuseppe Aloe

Genova. Il Molassana Boero, unica squadra ad aver subito la retrocessione nei campionati regionali liguri, in quanto ultimo classificato in Eccellenza, cambia allenatore.

La prima squadra dei rossoazzurri, nel prossimo campionato di Promozione, sarà guidata da Giuseppe Aloe.

“Riteniamo che quello del neoallenatore – scrivono i dirigenti della società genovese – sia il profilo più indicato per valorizzare il nostro importante settore giovanile che mai come in questo momento storico sarà di fondamentale importanza per la nostra società. Un benvenuto e un augurio di buon lavoro a mister Aloe”.