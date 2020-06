Un giovane mister per il Davagna: Federico Vassallo

Genova. Il Davagna, nello scorso campionato di Seconda Categoria, terminato anticipatamente, si è classificato in ottava posizione con 29 punti, nel girone C. I biancorossi erano allenati da Marco Scimone; nel prossimo campionato cambieranno guida tecnica.

“Siamo felici di annunciare il nuovo mister per la stagione 2020/21: il nuovo allenatore del Davagna è il neo patentato Federico Vassallo“. Lo annuncia il direttore sportivo Claudio Novella.

“Classe 1996, questo il suo curriculum: laureato in Scienze Motorie con una collaborazione all’università di Genova con Patrizio Bruzzo nel corso di calcio, patentino Uefa B (new generation C+D) – spiega Novella -. Ha giocato nel San Desiderio e nel Fegino, ma già i primi assaggi di una prima squadra li ha avuti a Rapallo. Ha allenato a livello giovanile alla Ledakos, alla Genova Calcio, al San Bernardino e due anni fa ha collaborato con il sottoscritto al Davagna in prima squadra”.