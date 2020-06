Un centrocampista di esperienza per la Sestrese: Frederico Vagge

Genova. La F.S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il Dg Antonio D’Acierno e il Ds Andrea Catania, annuncia di aver trovato l’accordo per il tesseramento per la prossima stagione, che diverrà ufficiale a luglio all’apertura delle “liste”, del centrocampista Frederico Vagge.

Classe 1995, centrocampista in grado di ricoprire più ruoli, Frederico Vagge rappresenta il profilo ideale di giocatore ricercato in questo mercato dalla società: ancora giovane ma già con importanti esperienza alle spalle in Eccellenza e in Serie D.

Vagge ha disputato tre campionati in Serie D nel RapalloBogliasco dal 2003 al 2006 (59 presenze totali). Poi due importanti campionati in Eccellenza a Vado e uno a Molassana. Nella scorsa stagione ha iniziato sempre a Molassana, prima di un brutto infortunio.

“A Frederico il benvenuto di tutta la società, con l’augurio insieme di aprire un nuovo importante ciclo che riporti la Sestrese nel suo ruolo di protagonista a livello regionale” scrive la società verdestellata.

In attesa dell’ufficializzazione da parte degli organi federali del prossimo campionato da disputare e dei tempi di inizio della stagione, la Sestrese annuncia le prime importanti conferme dell’attuale rosa.

Vestiranno il verdestellato anche nella stagione 2020/2021 i portieri Ruben Rovetta (all’undicesima stagione alla Sestrese) e Matteo Bassu, i difensori Fabio Ansaldo, Davide Di Sisto, Francesco Libbi, i centrocampisti Marco Caramello, Nelson Piroli, Andrea Sattin, gli attaccanti Lorenzo Sciutto ed Emanuele Bortolini.

“In serenità e senza fretta il dg D’Acierno e il ds Catania, in piena sintonia con lo staff tecnico – proseguono dal sodalizio di Sestri Ponente -, stanno lavorando per allestire una rosa importante, giovane come negli ultimi anni, ma ambiziosa e in grado di aprire un nuovo ciclo. Il tutto aggiungendo altri elementi di prima valore soprattutto nella zona offensiva e a centrocampo, per affrontare una stagione all’altezza del nome e della storia centenaria della Sestrese. Nelle prossime settimane verranno ufficializzate altre importanti conferme e arrivi di valore assoluto”.