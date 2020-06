Ultimo giorno di scuola, incontro simbolico tra assessore Cavo, studenti e Unicef

Genova. Domani, giorno di chiusura dell’anno scolastico in Liguria, l’assessore all’Istruzione e Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo incontrerà alle ore 15 a Palazzo Ducale una rappresentanza degli studenti del liceo D’Oria di Genova, che hanno interpretato il video “Aria” per Unicef, nel segno della rinascita.

Un incontro simbolico, a cui parteciperanno il Presidente di Unicef Liguria, Franco Cirio, una rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale, l’assessore comunale Barbara Grosso oltre che una delegazione della International School in Genoa, in quanto scuola ambasciatrice Unicef. Il video, alla presenza dell’autrice ed esecutrice Antonella Cotta Ramusino, sarà proiettato nell’atrio di Palazzo Ducale.

“Avremmo voluto poter incontrare tanti alunni e tante classi – afferma l’assessore Cavo -. Soprattutto avremmo voluto che gli studenti e i docenti potessero incontrarsi come erano abituati a fare per l’ultimo giorno di scuola. Non essendo possibile, grazie alla preziosa collaborazione di Unicef, sono felice di poter partecipare a questo momento fortemente simbolico. Unicef è da sempre attenta ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza: insieme, rispettando le regole del distanziamento e in piena sicurezza, saluteremo questi ragazzi a nome di tutti gli studenti liguri. E vedremo insieme ‘Aria’, che è diventato un video della rinascita con le immagini legate alla Liguria, i volti e la danza dei nostri ragazzi, con il ritornello che ripete ‘respira, respira’”, conclude Cavo.