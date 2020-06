Ultimata la soletta, prima “passeggiata” sul nuovo ponte per Toti e Bucci

Genova. “Camminare qua sopra mette i brividi”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti muovendo i primi passi sul nuovo ponte di Genova, questa mattina, insieme al sindaco e commissario straordinario Marco Bucci e ai responsabili del cantiere. Una “passeggiata” di pochi minuti sull’impalcato ormai completo di soletta, ultimata ieri.

Il governatore ligure, durante la diretta Facebook lanciata per “ricordare un momento storico” – ha detto – ha ribadito alcuni concetti più volte espressi ovvero l’importanza dell’applicazione del cosiddetto “modello Genova” e la differenza tra questa opera e altre, a partire dalla critica al piano di interventi nelle gallerie da parte di Autostrade, piano che in queste ore sta ancora bloccando la viabilità ligure.

“Praticamente l’unico tratto di autostrada in Liguria dove oggi si riesce a circolare”, commenta sarcasticamente uno dei follower del profilo social di Toti. E in effetti anche oggi le code e gli ingorghi sono tanti e difficilmente la situazione migliorerà più di tanto entro l’inizio di agosto, momento in cui il ponte dovrebbe finalmente essere pronto, collaudato e inaugurato.