Ubriaco, salta a pie’ pari su un’auto della polizia locale e sfascia il parabrezza

Genova. Ubriaco, si è avvicinato a un’auto della polizia locale, ha preso lo slancio e poi ci è saltato sopra a pie’ pari fino a che non ha sfasciato il parabrezza. Poi si è allontanato ma è stato seguito a distanza grazie alle telecamere del personale operativo.

Un uomo di 33 anni, italiano, ieri sera in via Pindemonte a Certosa, si è reso protagonista di questo episodio ai danni del V distretto della municipale.

Sul posto, poco dopo l’accaduto, sono arrivate altre pattuglie del reparto Giudiziaria e del reparto Pronto intervento. Il trentatreenne nel frattempo era tornato portando con sé un sacco di

patate acquistato nel frattempo e con il quale forse avrebbe voluto proseguire con la sua rappresaglia nei confronti degli agenti.

Acciuffato non senza fatica, è stato trasportato dalla pattuglia della giudiziaria in questura poiché privo di documenti, per stabilire la sua identità. Lì si è scoperto che l’uomo aveva precedenti per lesioni, ingiurie e minacce. È stato denunciato a piede libero per danneggiamenti e sanzionato per ubriachezza manifesta.