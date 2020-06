Ubriaco, pianta un coltello nel tavolino di un locale: denunciato

Genova. Ha dato in escandescenze in un locale fino a prendere un coltello che aveva in tasca per piantarlo nel tavolino del bar.

E’ successo ieri sera in corso Magenta. Sul posto, chiamata dai titolari, è arrivata la polizia.

L’uomo era già andato via ma è stato rintracciato poco dopo e portato in questura.

Si tratta di un 53enne italiano, che è stato denunciato per porto abusivo di coltello: l’uomo ha ammesso di aver compiuto il gesto perché aveva bevuto troppo.