Turismo, con la nuova app “lamialiguria” si potrà anche prenotare spiagge e ristoranti

Genova. Presentata oggi la nuova app lamialiguria, uno strumento innovativo e completo per valorizzare e conoscere il grande patrimonio di offerte turistiche della Liguria e renderlo disponibile a turisti e cittadini tramite lo smartphone.

Più di 18mila strutture per l’ospitalità e la ristorazione, oltre 2500 tra esperienze, suggestioni enogastronomiche e percorsi, più di 900 contenuti originali che riguardano luoghi e cultura, 5000 eventi e mostre: questi i contenuti, in doppia versione italiano e inglese, della nuova app, che fornirà suggerimenti e spunti agli utenti basandosi sul “continuous improvement”, cioè rilasciando integrazioni, contenuti e nuove funzionalità, anche in base alle indicazioni che arrivano dagli utilizzatori stessi. La nuova app sarà scaricabile dal 1° luglio.

“Questa app mette la Liguria e la sua intera offerta turistica nelle mani del turista, che potrà così andare alla scoperta della nostra regione, in ogni suo aspetto – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Il punto di partenza per la realizzazione di questo strumento è la constatazione che la Liguria offre una pluralità di attrattive, tutte di elevata qualità su tutto il territorio, in un contesto cui le distanze sono contenute. È questa la grande ricchezza della nostra terra, la sua unicità, e il suo riflesso è la possibilità di avere un’offerta turistica integrata, che soddisfi le esigenze e le richieste di tutti”.

“Tra le nuove funzionalità più interessanti, ad esempio, c’è il servizio di prenotazione – spiega l’assessore al turismo Gianni Berrino – È a disposizione di tutti i comuni, gli esercenti e i servizi ricettivi che vorranno aderire e consente di gestire: servizi pubblici, esperienze, spiagge, musei, eventi, negozi e molte attività. Funziona in questo modo: l’utente, accedendo alla scheda, può visualizzare in tempo reale disponibilità e capienza della struttura, avviare la prenotazione, andare verso il luogo prescelto attivando il navigatore “portami” ed eventualmente ottenere un voucher di prenotazione. Il digitale ci offre una possibilità strategica, soprattutto in questa fase storica in cui il turismo ligure sta ripartendo ma deve farlo in sicurezza e rispettando le misure anti Covid”.

“L’app consente di accedere in modo intuitivo a ogni tipo di attività presente sul territorio e fornisce tutte le informazioni necessarie affinché il turista possa organizzare e vivere al meglio la propria esperienza, calibrandola sulle proprie necessità e sui propri gusti – spiega il commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini – Si tratta di uno strumento che permette ai visitatori di andare alla ricerca di esperienze, che sono il vero motore di un turismo al passo coi tempi, che non può rinunciare all’opportunità di racchiudere in una sola applicazione la grande varietà di possibilità che la nostra regione sa offrire. Il tutto coinvolgendo il territorio e realizzando concretamente un ecosistema digitale”.

“Nella nuova versione – aggiunge Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale – sono state aggiunte funzionalità per rendere la consultazione più semplice e completa: oltre a funzionalità native di realtà aumentata, sono stati introdotti sistemi di prenotazione, gestione delle offerte e comunicazione allerta meteo. Siamo orgogliosi di aver realizzato un prodotto di questo livello. Noi ci abbiamo messo la progettualità e la tecnologia, ma è evidente che senza una grande sinergia di tutti i soggetti coinvolti non si può realizzare un progetto come questo”.

Dal punto di vista del marketing, il progetto si basa su un approccio “phygital“, capace cioè di unire il mondo online con quello offline cercando di prendere gli aspetti migliori di ognuno per creare un’esperienza il più completa e soddisfacente possibile per l’utente. Grazie all’intelligenza artificiale, luoghi, eventi e punti di interesse vengono descritti e messi in relazione con i bisogni quotidiani, i gusti e gli interessi delle persone che interagiscono col territorio, in modo da suggerire loro contenuti sempre più interessanti e vicini alle loro esigenze. Inoltre, con la realtà aumentata si potranno scansionare edifici o opere d’arte per ottenere informazioni e dettagli sui luoghi.

Sviluppata con il supporto di Liguria Digitale e disponibile gratuitamente per i sistemi Ios e Android, la app è anche una vetrina digitale a disposizione di operatori ed enti locali. Sfrutta inoltre una serie di accordi con altre piattaforme: dalla prenotazione dei ristoranti integrata con TripAdvisor al pagamento del parcheggio tramite Easy Park alle previsioni metereologiche sincronizzate con il meteo dell’Arpal di Regione Liguria.