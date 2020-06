Tre anni di governo Bucci in 126 secondi, in un video i risultati e i progetti in cantiere

Genova. Ci sono le misure straordinarie attuate per il periodo Covid e il lavoro legato al crollo del Morandi e alla costruzione del nuovo ponte, ma anche la revisione delle tariffe dei parcheggi, Amiu rimasta in mano pubblica, l’avvio della riqualificazione del mercato in corso Sardegna, Euroflora, la ciclabile d’emergenza e l’agenzia per la famiglia.

Tutto in un video di 2 minuti e 6 secondi, pubblicato sulla pagina Facebook Marco Bucci Per Genova. “26 giugno 2017- 26 giugno 2020. Da tre anni alla guida di Genova”.

“Le grandi sfide non ci sono mancate, la forza e la determinazione per affrontarle nemmeno – si legge – siamo un cantiere aperto, una città piena di progetti che comincia a raccogliere i frutti di quanto fatto durante il suo mandato e guarda al futuro con ottimismo. Una città che vuole diventare grande realtà europea”.

Insomma progetti nuovi e altri ereditati da giunte precedenti, motivo per cui il video non passerà inosservato fra gli esponenti dell’opposizione. I 126 secondi – e non poteva essere diversamente – si concludono con un’immagine del sindaco a piedi sul nuovo ponte, ancora incompleto ma vicino alla inaugurazione.