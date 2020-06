Trasta, cinque contro uno dopo diverbio su affari in comune, uomo salvato dai carabinieri

Genova. La scorsa nottata, un gruppo di cittadini stranieri, in piazza Rivara, a seguito di un litigio, hanno aggredito con calci e pugni uno sconosciuto. Sul posto è intervenuto una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a bloccare i malfattori e soccorrere il malcapitato.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove, visitato dai sanitari, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Identificati, i cinque fermati, tutti cittadini turchi di età compresa tra 21 e 29 anni, domiciliati a Genova, sono stati denunciati in stato di libertà per “lesioni personali aggravate in concorso”.

Dall’esito degli accertamenti gli aggressori hanno aggredito il loro connazionale di 34 anni, per motivi legati all’acquisto di un negozio anche se al momento non sono chiare le cause scatenanti di un gesto tanto grave.