Traffico in tilt in tutta Genova, in corso Torino i lavori in coda per il nuovo “semaforo intelligente”

Genova. In una mattinata assai complessa per il traffico cittadino, specialmente per il ponente, a causa della chiusura della A10 tra Aeroporto e Pra’ per ispezioni nelle gallerie, problemi più “banali” ma non meno disagevoli nella zona della Foce.

Aster è al lavoro in queste ore per installare uno dei nuovi quattro “semafori intelligenti”, dotati di sistema T-Red, tra corso Torino e via Tolemaide, uno degli incroci pericolosi scelti dal Comune di Genova per proseguire la sperimentazione già lanciata tra via Timavo e corso Europa.

Per via dei lavori anche in corso Torino si sono formate diverse code in direzione del tunnel che porta a San Fruttuoso e Staglieno.