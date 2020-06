“Tracce”, un viaggio lungo i sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri

Genova. L’esperienza della traversata competitiva dei monti liguri Alvi Trail diventa una serie web che verrà pubblicata in sei puntate con cadenza settimanale a partire da venerdì 12 giugno alle ore 18 sulla pagina Facebook di Alvi Trail.

“Tracce” racconta le motivazioni e le emozioni di un gruppo di persone provenienti da diversi paesi del mondo (diciassette stati e cinque continenti) che decidono di percorrere tutti insieme l’Alta Via dei Monti Liguri in una affascinante corsa con partenza da Dolceacqua ed arrivo a Porto Venere.

L’idea della serie web è quella di raccontare in modo originale e curioso il mondo dei trail runners che pochi ancora conoscono e che in “Tracce” si scopre man mano, in tempo reale attraversando tutta la Liguria.

Ne viene fuori un ritratto collettivo dove ciascuna individualità è unica e dove esiste uno spirito comune molto forte che fa convivere tenacia, preparazione e passione, ma soprattutto viene fuori una cartolina della Liguria che la rende unica agli occhi di tutto il mondo. Migliaia di chilometri di sentieri e mulattiere, percorribili tutto l’anno, che collegano le estremità della riviera ligure da Ventimiglia a Ceparana, dalla Provincia di Imperia alla Provincia di La Spezia.

Un viaggio tra costa ed entroterra, tra Alpi ed Appennini, tra mare e cielo, lungo praterie erbose che scendono raramente sotto i mille metri di quota, in un ambiente aspro e dolce allo stesso tempo dove le strade carrabili, spesso, non sono mai arrivate.

La web serie “Tracce” è prodotta da Maia di Verdiano Vera con la collaborazione di Alvi Trail ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Programma Operativo 2014-2020 per gli interventi a sostegno delle produzioni audiovisive.