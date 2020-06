Torna il servizio Navebus, passeggeri a bordo solo dopo la misurazione della temperatura

Genova. Si era fermato il 30 marzo, dopo parecchie settimane di corse a vuoto o sospese perché, di fatto, non c’erano passeggeri durante il lockdown. Dopo oltre due mesi torna in mare, e in funzione, il servizio di trasporto pubblico Navebus, operato dal consorzio Liguriaviamare per Amt Genova.

L’accordo tra il consorzio e l’azienda è stato raggiunto ieri: quindi lunedì prossimo, 8 giugno, tornerà il collegamento via mare tra Pegli e il porto antico. Previste otto corse giornaliere nei feriali e sei al sabato, domenica e festivi.

“Come azienda abbiamo adottato un protocollo anti Covid – spiega Antonio Cirillo, presidente del consorzio Liguriaviamare – naturalmente a bordo solo con mascherina indossata correttamente, per salire sarà inoltre necessario essere sottoposti alla misurazione della temperatura e non avere più di 37,5. Chi si dovesse rifiutare, non sale”. Non sarà più possibile acquistare i biglietti a bordo.

Misure di sicurezza anche per imbarcazione ed equipaggio.”Sanificazione giornaliera degli spazi e igienizzazione del personale, inoltre saranno montati a bordo dispenser con disinfettante”. Saranno regolati i flussi in entrata e uscita per evitare assembramenti e per quanto riguarda il distanziamento, sulla Navebus gli spazi sono ampi rispetto alla media dei passeggeri. “Inoltre noi abbiamo molto spazio anche sul ponte esterno”, conclude Cirillo.