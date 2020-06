Tir ribaltato in autostrada, riaperta la A12 con 6 chilometri di coda in direzione Levante

Sestri Levante. È stata riaperta dopo circa cinque ore di chiusura l’autostrada A12 in direzione Toscana tra Sestri Levante e Deiva Marina.

Sul tratto restano 6 chilometri di coda da smaltire (dato di mezzogiorno), mentre la corsia in direzione Genova è ancora chiusa al traffico e resta quindi l’obbligo di uscire a Deiva per rientrare a Sestri.

A causare i disagi stamattina è stato un incidente intorno alle 7 che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Un tir si è ribaltato nel tratto dove il traffico scorre su una corsia per senso di marcia a causa dei lavori. Il camionista non ha riportato ferite gravi, ma visto che l’intera carreggiata era occupata per i soccorsi è stato necessario interrompere completamente il traffico.

A peggiorare la situazione le chiusure parziali dei caselli di Chiavari e Lavagna in direzione Levante.