Terza rata università: arriva la proroga. Studenti: “Primo passo per l’abolizione”

Genova. L’università ha approvato la misura emergenziale di proroga del pagamento della terza rata dell’anno accademico in corso, inficiato dall’emergenza sanitaria nazionale.

La proposta di far slittare i versamenti, è stata avanzata dal collettivo “ComeStudioGenova”, che per sostenere la propria battaglia ha anche manifestato sotto i palazzi istituzionali: “Un provvedimento necessario per operare una distribuzione opportuna e ragionata dei fondi destinati all’università e la sua attuazione segna una prima vittoria nella lotta per garantire e rivendicare il diritto allo studio”.

Una decisione che arriva grazie alla collaborazione del collettivo con gli organi di rappresentanza studentesca, il rettore dell’Università e il presidente di Regione Liguria: “Nella battaglia per l’abolizione della terza rata il risultato del collettivo CSG, un fiore nel deserto dello scenario dei movimenti studenteschi genovesi, stabilisce sí un piccolo passo in avanti ma dimostra soprattutto che la lotta dal basso è l’unica che può salvare i nostri diritti costituzionali”.