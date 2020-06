Tari in cassetta, Bucci ai genovesi: “Senza risposte dal governo niente nuove proroghe”

Genova. Ancora qualche mese di tempo concesso a negozi e attività ma per le famiglie è giunto (quasi) il momento di pagare. I bollettini della Tari sono arrivati in questi giorni in cassetta. La scadenza per versare la prima rata, o della rata unica, è il 30 giugno. “Tanti genovesi si stanno lamentando, mi fermano e mi chiedono perché dover pagare adesso – ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci – ma senza risposte dal governo non abbiamo potuto prorogare i termini ulteriormente”.

Nei mesi scorsi c’erano state alcune proroghe ma, a sua volta, il Comune ha necessità di incassare tributi. “Siamo ancora in attesa dei 3 miliardi, da sommarsi ad altri 3 già versati, da parte di Roma, richiesti insieme a tutti i Comuni italiani per far quadrare i bilanci degli enti e delle partecipate”.

Intanto però, bisogna pagare. Per l’anno 2020 la TARI viene riscossa in acconto e saldo. A causa del protrarsi dell’emergenza Covid, con la delibera di giunta sono stati ulteriormente rimandati i termini per i pagamenti della Tari.

L’acconto verrà calcolato sulla base di quanto dovuto per l’anno 2019. Il saldo sarà calcolato sulla base delle nuove tariffe 2020 che verranno approvate dal consiglio comunale entro i termini di legge e l’avviso in cui sarà indicato l’importo e la data di scadenza del pagamento verrà inviato entro fine novembre 2020.

Per le utenze domestiche la percentuale di acconto è fissata nella misura del 83% con le seguenti scadenze:

– prima rata 30 giugno 2020

– seconda rata 30 luglio 2020

– terza rata 30 agosto 2020

con possibilità di versare l’acconto in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, data di scadenza della prima rata.

Per le utenze non domestiche la percentuale di acconto della TARI 2020 è ridotta nella misura del 50% del dovuto 2019, anziché dell’83% inizialmente deliberato, con le seguenti scadenze:

– prima rata 15 luglio 2020

– seconda rata 14 agosto 2020

– terza rata 15 settembre 2020

– quarta rata 15 ottobre 2020

– quinta rata 15 novembre 2020

con possibilità di versare l’acconto in unica soluzione entro il 15 luglio 2020, data di scadenza della prima rata.

Per le utenze non domestiche le cui attività sono state oggetto di sospensione a seguito dei decreti per il contrasto alla diffusione del COVID-19 è prevista la possibilità di differire il pagamento dell’intero acconto TARI 2020 in unica rata al 15 novembre 2020.

Per evitare affollamento ed assembramenti agli sportelli nei giorni successivi all’invio delle “bollette”, il Comune ha deciso di potenziare l’assistenza telefonica. Tramite il numero verde 800184913 è possibile prenotare appuntamenti telefonici per avere a disposizione un operatore all’orario stabilito senza recarsi agli sportelli.

Si consiglia di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza messi a disposizione dal Comune di Genova: la mail tari@amiu.genova.it oppure servizitributi@comune.genova.it e la PEC tia@pec.amiu.genova.it. Normativa, modulistica e FAQ sono disponibili sul sito www.comune.genova.it alla sezione Tasse e tributi e sul sito www.amiu.genova.it