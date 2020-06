Smottamento franoso sull’Aurelia tra Cogoleto e Varazze, disagi per la viabilità

Cogoleto. L’ondata di maltempo che sta colpendo il levante savonese comincia a far sentire i suoi effetti sul territorio.

Secondo quanto appreso, poco fa, si è infatti verificato uno smottamento franoso sulla via Aurelia, nella zona tra Varazze e Cogoleto. Stando alle prime informazioni pare che alcuni massi e detriti si siano riversati sulla carreggiata, creando una situazione di pericolo per il tratto viario.

Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e polizia municipale per verificare la situazione. Non si esclude che la viabilità possa essere interrotta a seguito della frana e dei segnali di cedimento del versante roccioso che sovrasta la via Aurelia.

Aggiornamenti in corso