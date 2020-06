Si spoglia in piazza San Lorenzo, poi in Questura rompe una costola a un poliziotto: arrestato

Genova. Arresto movimentato e non senza conseguenze ieri pomeriggio in piazza San Lorenzo dove la polizia è intervenuta a supporto di un carabiniere fuori servizio, in difficoltà nel riportare alla calma un tunisino di 33 anni che, in evidente stato di escandescenza, si era anche spogliato.

I polizotti del commissariato centro, visto che lo straniero era privo di documenti, lo hanno fatto salire in macchina per accompagnarlo in Questura ma l’uomo, non contento, ha cercato di reagire colpendo più volte la parte divisoria della volante.

A fatica gli operatori sono riusciti a portarlo in ufficio dove il 33enne, con una mossa fulminea, si è scagliato, prima contro una poliziotta e poi ha aggredito un agente. Ne è nata una violenta colluttazione dove a farne le spese è stato il poliziotto colpito con forza alle mani ed al costato tanto da ricorrere alle cure mediche per frattura dell’ultima costola con possibile interessamento renale tanto. L’agente si trova ricoverato in osservazione con prognosi riservata.

Il 33enne, con svariati precedenti di Polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni.