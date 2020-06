Si \"scalda il \"Volley mercato\" di Spazio Sport

Genova. Buone nuove per i polceveraschi che salutano un gradito ritorno. Alex Piana sarà il regista della compagine biancorossa che punta sulla sua classe per affrontare la Serie C maschile.

I dirigenti della Spazio Sport non nascondono il loro entusiasmo: “Alex è uno dei pezzi pregiati del panorama ligure e l’affiatamento col capitano, Andrea Lentini, è un buon punto di partenza per il gruppo che si sta formando. Siamo molto contenti del suo arrivo!”.