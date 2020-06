Genova. Sono state tracciati nelle ultime ore dai tecnici di Aster due attraversamenti pedonali nuovi di zecca nei pressi dei cancelli dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, a Genova.

Le nuove strisce a zebra si trovano in via Soliman e via Ciro Menotti e in un certo senso regolarizzano un’abitudine pericolosa dei lavoratori dei cantieri navali ad attraversare comunque in quelle zone per spostarsi verso gli esercizi del quartiere.

Foto 2 di 2



Le strisce serviranno a garantire maggiore sicurezza e ad avvertire inderogabilmente gli automobilisti ma potrebbero creare altri problemi di traffico in una zona della città dove la viabilità è molto sostenuta e messa costantemente alla prova.

In via Soliman c’è un semaforo con attraversamento poche decine di metri a monte mentre in via Menotti, poco innanzi, c’è un altro semaforo, oltre all’attraversamento per i pedoni di fronte alls stazione ferroviaria.