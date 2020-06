Sestri Ponente, moto investe ragazzo di 17 anni: ricoverato in gravi condizioni al Galliera

Genova. Gravissimo incidente questa notte a Sestri Ponente, dove un 17enne è stato investito da una moto in via Soliman.

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118, che hanno soccorso il ragazzo sbalzato a diversi metri di distanza dal forte impatto: il ricoverdo è stato immediato, in codice rosso al pronto soccorso del Galliera.

Gravi conseguenze anche per il centauro alla guida del messo, caduto rovinosamente a terra dopo l’impatto: anche per lui è stato necessario il ricovero in codice rosso, questa volta al Villa Scassi di Sampierdarena.

Gli agenti del reparto Infortunistica della polizia locale stanno ricostruenzo la dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo l’uno di notte. Si cercano testimoni.