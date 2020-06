Sestrese, festa per il ritorno in Eccellenza: “Ce lo meritiamo”

Genova. La notizia appariva certa da tempo; da ieri è divenuta ufficiale. Dopo due soli anni di assenza, la Sestrese torna in Eccellenza, il massimo campionato regionale.

La società verdestellata ha celebrato la promozione con un messaggio sulle reti sociali.

“Abbiamo aspettato, abbiamo atteso l’ufficialità, adesso però festeggiamo con gli interessi. Per tutti… con tutti. Perché ce lo meritiamo, perché i numeri di quello che abbiamo fatto in questi due anni parlano da soli. E se a qualcuno ancora non piace… (e sono sempre tanti), a noi dispiace tanto ma festeggiamo ancora di più, perché noi abbiamo una stella grande sul petto, centouno anni di storia… Noi siamo la Sestrese… e da questa sera, signori, siamo tornati in Eccellenza!“.

Numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni. Questa Sestrese nel totale delle ultime due stagioni è la squadra in Liguria che nei due massimi campionati regionali di Eccellenza e Promozione ha fatto più punti di tutti (106, per una media di oltre 2 punti a partita), ha vinto più gare di tutti (32), ha fatto più gol di tutti (120, per una media di 2,3 gol a partita), ha preso meno gol di tutti (51, meno di uno a partita)”.