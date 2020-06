Serteco Volley School, Tiziano Capponi entra a far parte dello staff tecnico

Genova. Non si fermano i lavori in casa Serteco Volley School in vista della prossima stagione. Il presidente Giorgio Parodi non molla un colpo e annuncia l’arrivo di Tiziano Capponi che entra a far parte dello staff tecnico delle coccinelle.

“Mi ha convinto il progetto Olympia-Serteco con uno staff di prim’ordine in entrambe le società”. Queste sono le prime parole del neo coach arancionero.

Capponi chiude lo staff di Serie B2, Serie D e Under 17 e in questa sua nuova avventura affiancherà Mario Barigione e Claudio Mattia.

“La società dà il benvenuto a Tiziano e gli augura buon lavoro” dicono i dirigenti della Serteco Volley School.