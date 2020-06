Serteco Volley School, lo staff tecnico si allarga con l’ingresso di Mattia Antola

Genova. Continuano le manovre di completamento dello staff tecnico in casa Serteco Volley School: alla corte del presidente Giorgio Parodi arriva Mattia Antola. Il neo allenatore arancionero si occuperà delle formazioni giovanili.

Ecco le parole di Antola una volta ufficializzato l’accordo: “Ho sposato il progetto Serteco-Olympia che è un fiore all’occhiello non solo per Genova, ma per la Liguria. Con il presidente Parodi è bastata una stretta di mano per concludere l’accordo, sono molto felice di entrare a far parte di questa grande famiglia. Sarà un’esperienza che farà bene ad entrambi“.

Con Antola si arricchisce ulteriormente l’organico della Serteco per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della stagione 2020/2021.