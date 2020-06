Chiavari. La seconda giornata del campionato di Serie B dalla ripresa dopo la lunga sosta forzata si disputa interamente nella giornata di venerdì 26 giugno. Si tratta del trentesimo turno di campionato. Dopo l’anticipo, vinto dal Trapani sul Pordenone per 3-0, alle ore 21 vanno in scena i restanti nove incontri.

Tra questi, al Comunale di Chiavari, c’è il match tra Virtus Entella e Salernitana. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta sul campo del Cosenza; i campani sono stati fermati sul pari casalingo dal Pisa.

Roberto Rocco Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Borra; De Col, Chiosa, Poli, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, Rodriguez.

A disposizione ci sono Paroni, Zaccagno, Chajia, Bruno, Crialese, Crimi, Currarino, Adorjàn, Toscano, De Luca, Mancosu, Andreis.

L’ex Giampiero Ventura presenta i suoi con un 3-5-2: Vannucchi; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Curcio; Djuric, Gondo.

In panchina ci sono Micai, Russo, Migliorini, Lopez, Capezzi, Jallow, Dziczek, Karo, Cicerelli, Galeotafiore, Iannone.

Arbitra Giacomo Camplone (Pescara), assistito da Filippo Bercigli (Valdarno) ed Alessio Berti (Prato); quarto uomo Marco Serra (Torino).

Anche questa sera si gioca a porte chiuse.

Al 5° il primo tentativo: Rodriguez fa sponda per Mazzitelli, la sua conclusione col destro termina a fil di palo alla destra del portiere.

Al 6° conclusione a botta sicura da posizione centrale di Settembrini su assist di Morra: Vannucchi si distende e respinge.

Al 9° corner per l’Entella: Paolucci calcia in mezzo, Billong di testa allontana.

L’Entella fa la partita, tenendo a lungo gli ospiti nella loro metà campo.

Al 12°, però, i granata si fanno notare con una girata dal limite dell’area di Gondo: a lato.

Al 15° Di Tacchio ferma irregolarmente Schenetti: ammonito. Punizione calciata da Paolucci: sulla barriera.

Al 17° angolo per i padroni di casa: Paolucci mette in mezzo, Aya anticipa Rodriguez e sventa il pericolo.

Al 18° Borra è chiamato all’uscita dall’area per calciare via un pallone lanciato alla ricerca di Gondo.

Al 25° ostruzione di Poli ai danni di Djuric: cartellino giallo.

Al 28° punizione nei pressi del vertice destro dell’area calciata da Sala, la palla esce di poco sopra la traversa.

Al 32° primo pericolo per l’Entella: corner calciato da Maistro, conclusione al volo di Aya, Borra non si fa sorprendere e respinge.

Al 35° viene ammonito Aya per un fallo su Morra. Stessa sorte, al 39°, per Gondo, reo di un’entrata in ritardo su Paolucci.

Al 43° prova il tiro Djuric, blocca a terra Borra.

Al 45° ancora Borra esce bene a risolvere in presa alta un’azione prolungata della Salernitana, conclusa da un cross insidioso di Curcio.

Si va al riposo, senza recupero, sul risultato di 0 a 0.