Genova. Scritte questa notte sulle vetrate della sala trasparenza del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari.

“Fuori i fasci a Genova” e “cassa e reddito per tutti” è stato scritto con vernice rossa sui vetri. Sul posto la Digos che ha acquisito le telecamere di sorveglianza dell’edificio.

Foto 2 di 2



Il tema del lavoro e del reddito, oltre a quello dell’antifascismo, sono tra le rivendicazioni che saranno portate in piazza questo pomeriggio nel corteo per ricordare i fatti del 30 giugno organizzato come ogni anno da Genova antifascista.

Il corteo partirà intorno alle 18 da piazza Alimonda per percorrere piazza Tommaseo, Brignole, via XX settembre e concludersi proprio in piazza De Ferrari.

In mattinata è arrivato il commento dela governatore Toti: “I soliti teppisti che invece del lavoro chiedono il reddito – ha scritto Toti sulla sua pagina fb che invita chi ha imbrattato le vetrate ad andarle a pulire- i soliti ignoranti che non sapendo come attaccarci ci danno dei fascisti. I soliti democratici insomma”. “Non è attaccando un palazzo delle istituzioni che si mostra il volto antifascista della città. Vergogna” ha concluso Toti.