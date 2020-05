Scomparso da una settimana sulle alture della Valbisagno, trovato morto Andrea Calabrese

Genova. È stato trovato domenica sera senza vita il corpo di Andrea Calabrese, 48 anni, l’ex guardia giurata scomparsa da lunedì dopo aver lasciato un videomessaggio alla figlia dicendo che voleva allontanarsi da tutto e da tutti. I vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino hanno rintracciato il cadavere in un bosco nella zona di Sant’Eusebio.

L’uomo abitava in via Canevari a Marassi. L’auto era stata ritrovata un paio di giorni fa in zona Ponte Carrega in Valbisagno: da allora – dopo che la famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri – le ricerche si sono concentrate sulle alture di quella zona. Nella scorsa serata, dopo quasi una settimana di perlustrazioni approfondite con l’ausilio di vari mezzi tra cui i droni e le unità cinofile, la triste scoperta.

L’uomo era disoccupato e stava attraversando un periodo di fragilità. Per questo non si esclude che abbia voluto togliersi la vita. Sul posto è intervenuto anche un medico legale per stabilire la causa del decesso.