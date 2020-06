Sciorba, domani la cerimonia di chiusura del Milan Academy Junior Camp

Genova. Sciorba Stadium è stato il primo impianto ligure a ripartire dopo l’emergenza Covid-19 in linea con tutti i protocolli Coni delle federazioni Fidal, Fin e Figc.

Grande successo ha riscontrato il Milan Academy Junior Camp di calcio,ambientato da domenica 21 a venerdì 26 giugno con la collaborazione del responsabile tecnico del Milan, il supervisore del Milan Academy Danilo Tedoldi, e di Gianfranco Pusceddu, allenatore professionista Uefa A, responsabile per i Milan Junior Camp in tutta la Regione Liguria.

Oltre 150 i protagonisti, ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni che domani, venerdì 26 giugno, riceveranno gli attestati di partecipazione dopo aver appreso principi di tecnica individuale e vissuto momenti ludici con divertimento e nuove amicizie.

Lo Sciorba Stadium è il più grande impianto polisportivo della Liguria e vanta: un campo di calcio a undici in erba naturale, due campi a cinque in sintetico, un campo coperto a 4, un campo calcio-tennis e una pista di atletica a otto corsie. Non solo. L’impianto offre anche due piscine olimpioniche, di cui una all’aperto in estate che si presta anche a stabilimento dotato di lettini e ombrelloni e piscina riscaldata per riabilitazione.